Абакан, , 13:31 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, продлён до 4 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в правительстве республики.

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Уточняется, что такое решение было принято «с учётом текущей эпидобстановки и позиции Роспотребнадзора».

Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Масочный режим действует для всех жителей региона. Сохраняются ограничения по проведению развлекательных, досуговых, культурных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных и других мероприятий с очным присутствием граждан.

Можно проводить физкультурные и спортивные мероприятия без привлечения зрителей. Разрешены мероприятия на базе библиотек и музеев при условии загрузки залов не более 50%. На открытом воздухе можно проводит концертные и театральные представления. Наполняемость залов в учреждениях культуры и искусства должна быть не более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 4 сентября коронавирус выявлен у 3503 человек.

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