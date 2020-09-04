Сухум, , 13:55 — REGNUM Российские военные на полигонах Абхазии совместно с абхазскими военнослужащими отработали тактику ведения боевых действий в горной местности и на побережье. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России.

По данным ведомства, задачи совместно выполняли мотострелковые подразделения, разведчики и артиллеристы.

«Отработали наступательные и оборонительные действия, уничтожив в горах и на побережье Чёрного моря диверсионно-разведывательные группы условного противника», — говорится сообщении пресс-службы.

В ЮВО отметили, что огонь вёлся по мишеням. Для этого подготовили цели, которые имитировали военную технику, вертолёты и живую силу врага. В учениях принимали участие до 1,5 тыс. человек и порядка 400 единиц техники.

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