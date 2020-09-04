Орел, , 13:50 — REGNUM Проект «Карта жителя Орловской области» начинает действовать в регионе. Для платёжного средства, которое со временем пополнится нефинансовыми сервисами, утвердили лицевое изображение, сообщили 4 сентября в пресс-службе правительства Орловской области.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Андрей Клычков и генеральный директор АО «Национальная система платёжных карт» Владимир Комлев. Губернатор утвердил дорожную карту по реализации проекта «Карта жителя Орловской области». Из нескольких вариантов дизайна пластиковой карты рабочая группа выбрала вариант с изображением снятой с высоты птичьего полета «стрелки» — места слияния рек Ока и Орлик. Это одно из самых узнаваемых жителями мест города.

В первое время Карта жителя Орловской области (на основе платёжной системы «Мир») будет использоваться для зачисления социальных выплат льготным категориям граждан и оплаты ими проезда в общественном транспорте. В дальнейшем власти собираются расширить перечень нефинансовых сервисов.

Региональную карту жители смогут получить в любом банке, присоединившемся к проекту.