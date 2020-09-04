Ижевск, , 13:22 — REGNUM В Удмуртии в предстоящие выходные дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

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Синоптики отмечают, что на характер погоды ближайших дней будет влиять обширный антициклон. При достаточно комфортной дневной температуре воздуха до 16…21°С, ночью столбики термометров опустятся до 2…7°С. Местами на территории республики возможны заморозки до 0… — 2 °C.

При этом на следующей неделе ожидается потепление до 19…24°С. В утренние часы и ночью местами прогнозируется туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких регионах Приволжского федерального округа в выходные Гидрометцентр России прогнозирует заморозки. При этом, отмечают синоптики, с 4 по 6 сентября в большинстве регионов Поволжья сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

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