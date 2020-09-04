Найроби, , 13:49 — REGNUM В Кении зарегистрировали 212 новых случаев заражения коронавирусом, а результате чего общее число случаев инфицирования в стране достигло 34 705. Об этом 4 сентября сообщает газета The Star со ссылкой на заявление административного секретаря министерства здравоохранения Кении Рашида Амана.

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Выступая на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19 из округа Хома-Бей, он сообщил, что за последние 24 часа была протестировано 3937 образцов, в результате чего общее число тестов составило 463 499.

Ещё 195 пациентов выздоровели от этой болезни, в результате чего общее число выздоровевших в стране к настоящему времени достигло 20 644.

Число погибших возросло до 585 после того, как ещё четыре пациента стали жертвами вируса за последние сутки.