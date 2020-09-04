Москва, , 13:16 — REGNUM Программу развития метро Москвы продолжат продвигать, поскольку без подземки «город просто захлебнется». Об этом 4 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мэр столицы напомнил, что ранее в городе была принято решение «об удвоении» метро.

«Сегодня 70% этой программы уже принято», — доложил Собянин.

По его словам, программу будут и дальше продвигать, «чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми».

«Иначе город просто захлебнётся с учётом того, что, действительно, население растёт», — пояснил мэр.