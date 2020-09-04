Омск, , 13:14 — REGNUM В настоящее время медики в Омске ничего не знают о состоянии здоровья оппозиционного российского блогера Алексея Навального. Как заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, врачи из клиники в Германии, где в настоящее время находится Навальный, не направляют о нём никаких данных.

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«В дальнейшем мы, понятное дело, следить не могли за ситуацией. Информация от немецких врачей, по крайней мере, ко мне не поступала — какова глубина комы, какие нарушения, как углеводный обмен поставлен в настоящее время», — сказала токсиколог.

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«Мы этой информацией не владеем», — приводит слова Сабаева пресс-служба министерство здравоохранения Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Сторонники Навального утверждают, что блогера отравили. Однако результаты анализов, сделанные омскими медиками, ядов в его организме не выявили.