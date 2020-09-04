Томск, , 13:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 51 человека, 61 человек выздоровел, два пациента с COVID-19 скончались, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в администрации региона.

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Оба умерших пациента входили в группу риска по возрасту. У одного из них имелись хронические болезни сердечно-сосудистой системы, у второго был сахарный диабет и респираторный дистресс-синдром.

За весь период в Томской области коронавирус выявлен у 5890 человек, выздоровели 4863 человека, скончался 71 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября в Томской области было выявлено 5839 носителей коронавируса.

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