Иваново, , 13:42 — REGNUM В истязании своих малолетних сыновей подозревается 39-летний житель города Кохма Ивановской области. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, отец систематически избивал своих сыновей девяти и 12 лет с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года. Побои он совершал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следствие ходатайствует об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Возбуждено уголовное дело.