Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в десяти городах Казахстана. Об этом сообщили 4 сентября на странице министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Facebook.

Министерство опубликовало карту загрязнения воздуха в Казахстане. Высокий индекс загрязнения наблюдается в Чимкенте, Алма-Ате, Жезказгане, Балахше, Караганде, Темиртау, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Актюбинске и Атырау.

Повышенный уровень загрязнения наблюдается в Семипалатинске и Актау, низкий — в Уральске, Кустанае, Петропавловске, Павлодаре, Кызыл-Орде и Талды-Кургане. В министерстве добавили, что совместно с общественностью разрабатывает план по решению экологических проблем.

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