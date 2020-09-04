Владимир, 4 сентября 2020, 13:01 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 4 сентября зарегистрировано 196 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5552 пациента.
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