Москва, , 12:57 — REGNUM В России разработала самую легкую в мире обувь для тренировок космонавтов в невесомости, об этом сообщили в компании — разработчике «Фарадей».

"Это специальная облегченная обувь, которая на данный момент — самая легкая из возможной в мире, чтобы не было дополнительной нагрузки (при ее доставке на орбиту)», — сообщили ТАСС в компании.

Отмечается, что основную часть времени экипаж МКС поводит без обуви, однако во время спортивных занятий на тренажере, в том числе на беговой дорожке, космонавтам требуются кроссовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили российских школьников с Днем знаний. Видео их обращения было размещено на странице госкорпорации «Роскосмос».

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