Уфа, , 13:02 — REGNUM Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в одной из деревень Башкирии. Об этом 4 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, новый ФАП открылся в деревне Кудашево Бураевского района. В нем оборудован кабинет фельдшера, работает процедурный и смотровой кабинеты. В этой деревне проживают 375 человек, и все они очень ждут его открытия.

Радий Хабиров отметил, что в настоящее время в республике работают 2098 ФАПов. При этом большинству из них нужна реконструкция, а 406 ФАПов ремонту уже не подлежат. Поэтому на их месте будут возведены новые медпункты.

Глава Башкирии напомнил, что недавно был открыт ФАП в деревне Салаватово Абзелиловского района. Готовятся к открытию еще несколько ФАПов. А всего в 2020 году планируют сдать 109 новых медицинских пунктов.

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