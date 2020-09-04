Владимир, , 12:53 — REGNUM Во Владимирской области 4 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 6437 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5552 пациента, в том числе 15 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 196 человек.

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