Черкесск, , 12:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии введен запрет на посещение лесов. Ограничения введены в связи с действием особого противопожарного режима, который установлен в связи с высокой пожароопасностью из-за засухи.

Пока запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на автомобилях действует в течение 20 дней, сообщил «Интерфаксу» начальник отдела охраны и защиты леса минприроды КЧР Спартак Каракетов. Контролировать решение министерства природы будут круглосуточно специально организованные патрули из числа сотрудников лесничеств.

Как сообщили в Рослесхозе, на территории четырех лесничеств Карачаево-Черкесии, в том числе Бескесском, Зеленчукском, Карачаевском и Урупском отмечается пожароопасность четвертого класса. Всего в 2020 году на территории лесного фонда Карачаево-Черкесии произошло 13 пожаров.

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