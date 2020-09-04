Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает правительство региона.

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«Один из основных вопросов, который сегодня стоит на повестке — начало работы образовательных организаций после достаточно длительного перерыва, — сказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов во время посещения школы №151 в Калининском районе Новосибирска. — Данная школа была выбрана для проверки случайным способом — мы приехали не просто оценить, как выполняются санитарно-эпидемиологические требования, а проконтролировать, как организован образовательный процесс, питание, какие есть вопросы и проблемы».

Он уточнил, что в регионе создан оперативный штаб, где информация и обратная связь аккумулируется ежедневно — для принятия оперативных решений. Сегодня, 4 сентября, участники оперштаба подвели итоги первой учебной недели. Отмечается, что, несмотря на нестандартную текущую ситуацию, первые дни занятий в целом прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций.

При этом, как ранее сообщило ИА REGNUM, в новосибирской школе №13 шестой класс отправили на дистанционное обучение — у одного из учеников выявили коронавирус.

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