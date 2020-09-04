Ижевск, , 12:52 — REGNUM В Удмуртии стартовала прививочная кампания от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы республики.

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Прививки можно сделать во всех медицинских организациях республики бесплатно. В первую очередь вакцинация будет проводиться в отношении медицинских работников, детей, беременных женщин, учителей, сотрудников транспортных предприятий, лиц старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что грипп ослабляет сопротивляемость организма, и на его фоне могут присоединяться и другие вирусные инфекции, в том числе коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в республику поступила первая партия взрослой вакцины против гриппа. Всего в этом эпидсезоне планируется привить около 60% населения республики — около 900 тыс. человек.

Кроме того, поступила 101 тыс. доз детской вакцины против гриппа, что составляет около 40% от плана вакцинации детей в Удмуртии на сезон 2020−2021 годов. Всего планируется привить от гриппа 252 тыс. несовершеннолетних жителей Удмуртии.

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