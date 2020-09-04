Душанбе, , 12:49 — REGNUM В Таджикистане выявили 8690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 36 — за минувшие сутки. Об этом 4 сентября сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По состоянию на 3 сентября выздоровели 7482 пациента, или 86,1% от общего числа заразившихся, скончались 36 человек. Ранее власти Согдийской области Таджикистана закрыли областной роддом на карантин из-за риска заражения коронавирусом.

Отметим, 22 июля в Таджикистан прибыли специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Российские специалисты находятся в республике в рамках миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте развитие сюжета: Роддом в таджикистанском Ходженте закрыли на карантин