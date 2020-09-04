Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга начали собираться в очереди перед мобильными пунктами вакцинации от гриппа, которые с конца августа дежурят возле станций метро и в местах с наибольшим потоком пассажиров. Корреспондент ИА REGNUM узнал мнение горожан о вакцинации и сам убедился в безопасности такой процедуры.

У большинства людей никаких побочных явлений после вакцинации нет. Может быть повышение температуры тела, как правило, не выше 37–38 °C. Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Массовая вакцинация петербуржцев от гриппа перед началом сезона простудных заболеваний стартовала 28 августа. Опираясь на опыт прошлых лет, городские власти решили продолжить предоставлять услугу бесплатной вакцинации не только в поликлиниках, но и в передвижных мобильных пунктах.

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В первые три дня вакцинации, как рассказали ИА REGNUM сотрудники мобильного пункта у станции метро «Озерки», от желающих привиться нет отбоя. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на очередь, выстроившуюся у дверей медицинского автомобиля. На часах еще не было 10 часов, а ожидают свою прививку уже человек двадцать в возрасте от 35 до 80 лет. К слову, такая же картина наблюдается и в соседнем мобильном пункте, расположенном напротив выхода со станции метро «Проспект Просвещения».

Городские власти рассчитывают, что благодаря вакцинации населения в эпоху пандемии коронавируса удастся снизить число заболевших сезонными вирусными заболеваниями. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Отметим, что в 2020 году для иммунизации против гриппа и ОРВИ используются вакцины российского производства «УЛЬТРИКС КВАДРИ» и «СОВИГРИПП». Препараты прошли регистрацию в России и разрешены к применению.

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Своевременная вакцинация против гриппа на 70−90% предотвращает заболеваемость гриппом среди здоровых людей младше 65 лет и на 30−70% снижает вероятность госпитализаций по причине развития пневмоний и других осложнений гриппа среди пожилых людей старше 65 лет.

«Мы ставим вакцину не первый год и ни разу не заболели. Раньше было проще, не нужно было никаких при себе документов иметь, просто зашел и вышел. Сейчас нужно предоставить паспорт гражданина РФ или какое-то другое удостоверение личности», — поделился своим опытом в разговоре с корреспондентом мужчина лет 50, пока ожидал своей очереди.

Любой гражданин РФ, имеющий при себе паспорт гражданина РФ, может поставить вакцину от гриппа. Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Его супруга уточнила, что ставят прививку быстро и безболезненно в плечо, а сама процедура, в том числе с заполнением документов, отнимает не более пяти минут личного времени.

«Ежедневно через наш пункт проходит около 700 человек, — пояснила одна из врачей мобильного пункта у станции метро «Озерки». — Вот сами посудите, мы начали работать в 8 часов утра, а вы у нас уже 150-я, работаем мы до 20 часов».

Вакцинация петербуржцев от гриппа стартовала 2 сентября. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Добавим, что вакцинация особо необходима лицам с высоким риском развития постгриппозных осложнений, людям старше 65 лет, а также взрослым и детям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, иммунодефицитами.

Также она будет полезна лицам, которые по профессиональной деятельности особенно подвержены риску заболевания гриппом: медицинскому персоналу лечебных учреждений, работникам социальной сферы, учителям и всем тем, кто хочет избежать неприятных последствий, вызванных гриппом: предпринимателям, студентам, спортсменам и лицам, собирающимся в деловую или туристическую поездку.

Ставить вакцину или нет – дело добровольное и абсолютно бесплатное. Елена Молчанова © ИА REGNUM

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При этом, прежде чем поставить прививку, медицинские работники уточняют у гражданина, есть ли у него аллергическая реакция на какие-либо препараты или компоненты. Дело в том, что вакцина противопоказана тем, у кого есть аллергические реакции на предшествующую прививку и на компоненты вакцины — куриный белок, острые лихорадочные состояния, обострение хронических заболеваний, заболевания надпочечников и наследственные дегенеративные заболевания нервной системы.

Всеобщая вакцинация в мобильных пунктах продолжится до октября и, скорее всего, будет продлена. Список и время работы мобильных пунктов можно посмотреть на сайте или в официальных группах комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Всего в текущем году будет работать 51 передвижной мобильный пункт в 15 районах города. Городские власти планируют привить не менее 3,2 млн горожан.

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