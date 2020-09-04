Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 13:05 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга начали собираться в очереди перед мобильными пунктами вакцинации от гриппа, которые с конца августа дежурят возле станций метро и в местах с наибольшим потоком пассажиров. Корреспондент ИА REGNUM узнал мнение горожан о вакцинации и сам убедился в безопасности такой процедуры.

У большинства людей никаких побочных явлений после вакцинации нет. Может быть повышение температуры тела, как правило, не выше 37–38 °C.
У большинства людей никаких побочных явлений после вакцинации нет. Может быть повышение температуры тела, как правило, не выше 37–38 °C.
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Массовая вакцинация петербуржцев от гриппа перед началом сезона простудных заболеваний стартовала 28 августа. Опираясь на опыт прошлых лет, городские власти решили продолжить предоставлять услугу бесплатной вакцинации не только в поликлиниках, но и в передвижных мобильных пунктах.

Читайте также: Петербуржцев предупредили об осложнениях в сезон гриппа

В первые три дня вакцинации, как рассказали ИА REGNUM сотрудники мобильного пункта у станции метро «Озерки», от желающих привиться нет отбоя. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на очередь, выстроившуюся у дверей медицинского автомобиля. На часах еще не было 10 часов, а ожидают свою прививку уже человек двадцать в возрасте от 35 до 80 лет. К слову, такая же картина наблюдается и в соседнем мобильном пункте, расположенном напротив выхода со станции метро «Проспект Просвещения».

Городские власти рассчитывают, что благодаря вакцинации населения в эпоху пандемии коронавируса удастся снизить число заболевших сезонными вирусными заболеваниями.
Городские власти рассчитывают, что благодаря вакцинации населения в эпоху пандемии коронавируса удастся снизить число заболевших сезонными вирусными заболеваниями.
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Отметим, что в 2020 году для иммунизации против гриппа и ОРВИ используются вакцины российского производства «УЛЬТРИКС КВАДРИ» и «СОВИГРИПП». Препараты прошли регистрацию в России и разрешены к применению.

Читайте также: В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн человек

Своевременная вакцинация против гриппа на 70−90% предотвращает заболеваемость гриппом среди здоровых людей младше 65 лет и на 30−70% снижает вероятность госпитализаций по причине развития пневмоний и других осложнений гриппа среди пожилых людей старше 65 лет.

«Мы ставим вакцину не первый год и ни разу не заболели. Раньше было проще, не нужно было никаких при себе документов иметь, просто зашел и вышел. Сейчас нужно предоставить паспорт гражданина РФ или какое-то другое удостоверение личности», — поделился своим опытом в разговоре с корреспондентом мужчина лет 50, пока ожидал своей очереди.

Любой гражданин РФ, имеющий при себе паспорт гражданина РФ, может поставить вакцину от гриппа.
Любой гражданин РФ, имеющий при себе паспорт гражданина РФ, может поставить вакцину от гриппа.
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Читайте также: Петербуржцев привьют от гриппа вакциной с тремя актуальными штаммами

Его супруга уточнила, что ставят прививку быстро и безболезненно в плечо, а сама процедура, в том числе с заполнением документов, отнимает не более пяти минут личного времени.

«Ежедневно через наш пункт проходит около 700 человек, — пояснила одна из врачей мобильного пункта у станции метро «Озерки». — Вот сами посудите, мы начали работать в 8 часов утра, а вы у нас уже 150-я, работаем мы до 20 часов».

Вакцинация петербуржцев от гриппа стартовала 2 сентября.
Вакцинация петербуржцев от гриппа стартовала 2 сентября.
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Добавим, что вакцинация особо необходима лицам с высоким риском развития постгриппозных осложнений, людям старше 65 лет, а также взрослым и детям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, иммунодефицитами.

Также она будет полезна лицам, которые по профессиональной деятельности особенно подвержены риску заболевания гриппом: медицинскому персоналу лечебных учреждений, работникам социальной сферы, учителям и всем тем, кто хочет избежать неприятных последствий, вызванных гриппом: предпринимателям, студентам, спортсменам и лицам, собирающимся в деловую или туристическую поездку.

Ставить вакцину или нет – дело добровольное и абсолютно бесплатное.
Ставить вакцину или нет – дело добровольное и абсолютно бесплатное.
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Читайте также: Петербуржцев из групп риска первым делом вакцинируют от гриппа

При этом, прежде чем поставить прививку, медицинские работники уточняют у гражданина, есть ли у него аллергическая реакция на какие-либо препараты или компоненты. Дело в том, что вакцина противопоказана тем, у кого есть аллергические реакции на предшествующую прививку и на компоненты вакцины — куриный белок, острые лихорадочные состояния, обострение хронических заболеваний, заболевания надпочечников и наследственные дегенеративные заболевания нервной системы.

Всеобщая вакцинация в мобильных пунктах продолжится до октября и, скорее всего, будет продлена. Список и время работы мобильных пунктов можно посмотреть на сайте или в официальных группах комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Всего в текущем году будет работать 51 передвижной мобильный пункт в 15 районах города. Городские власти планируют привить не менее 3,2 млн горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев