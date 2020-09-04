Москва, , 12:47 — REGNUM По непонятным причинам в свое время Дональда Трампа считали в России пророссийским президентом. Был даже наш российский фан-клуб — монархисты, националисты и т. д. Хотя и в экономике, и в политике он вел себя как слон в посудной лавке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявлений Трампа о России.

«Если он хочет поладить с Россией, то пускай для начала отменит все санкции. Не сомневаюсь, что Россия сделает ответный широкий жест.

США также могут признать Крым, а также законные интересы России на Ближнем Востоке. Однако это невозможно. Логика вещей или геополитика.

США никогда не оставят Россию в покое, пока она обладает стратегическими ядерными силами и огромными нефтегазовыми запасами.

Штаты будут называть это сдерживанием. Хотя для них лучше бы России вообще не было. Чтобы она распалась на несколько слабых и зависимых от Вашингтона государств», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что выключает телевизор каждый раз, когда в эфире представители Демократической партии говорят о России.

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