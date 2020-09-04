Саратов, , 12:55 — REGNUM Еще два пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Саратовской области. На сегодняшний день, 4 сентября, общее число погибших от COVID-19 достигло 79 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Первый погибший — 29-летний мужчина. Больной почувствовал себя плохо на следующий день после возвращения из другого региона. В больнице пациенту проводили интенсивное лечение, подключали к аппарату ИВЛ. Состояние больного с каждым днем ухудшалось. Исследования выявили массивное поражение легких, развитие сепсиса и тромбоэмболических осложнений. В стационаре пациент провел 12 суток, 8 из них — на ИВЛ.

Второй — 61-летний саратовец. Пациента доставили в больницу с тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией. В стационаре мужчина провел пять дней, двое суток — на ИВЛ.

Мужчины имели схожие сопутствующие патологии — экзогенно-конституционное ожирение и артериальную гипертензию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 4 сентября коронавирус подтвержден у 12 760 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8242 человека, за сутки — 55 пациентов.

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