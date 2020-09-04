Москва, , 12:44 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 5110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1 015 105 человек. При этом суточный рост 20 дней не превышает 0,5%, уточнили в оперштабе.

Всего в России от осложнений, вызванных СOVID-19, скончались 17 649 человек, выздоровели — 832 747. Всего было проведено более 37,87 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.