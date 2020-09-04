Красноярск, , 12:43 — REGNUM Следственный комитет разместил в сети интернет видеоролик, на котором запечатлены кадры допроса подростка из Красноярского края, который ранее был задержан по подозрению в подготовке теракта. Видео опубликовано 4 сентября.

На кадрах видно, как задержанного ведут в кабинет следователя, затем подросток отвечает на вопросы. Как заявили в СКР, в ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Видео опубликовано: Следственный комитет Российской Федерации

В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Следственные органы будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственные органы СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Его подозревают в целом ряде преступлений террористической направленности.

По версии следствия, весной 2020 года подросток планировал устроить теракт в школе. Однако не сумел довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемому вменяется подготовка теракта и прохождение обучения для террористической деятельности, а также незаконные хранение, переноска и изготовление взрывчатых веществ.