Сеул, , 13:06 — REGNUM В 2019 году жертвами несчастных случаев за рубежом стали более 16 тыс. граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по международным делам и объединению Национальной Ассамблеи Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году жертвами несчастных случаев стали 16 335 южнокорейца, что на 23,4% больше по сравнению с годом ранее. В 2017 году в результате несчастных случаев погибли 12 529 граждан Южной Кореи, в 2018 году — 13 235 человек.

Известно, что во время нахождения в другой стране 7 529 граждан Южной Кореи потерял что-то из своих вещей, 4 383 человека стали жертвами ограбления, 766 человек — пропали без вести, 621 человек попал в дорожно-транспортное происшествие, 562 человека стали жертвами мошенников, 520 человек — получили травмы в результате нападений. В прошлом году за рубежом погиб 31 гражданин Южной Кореи.

Отмечается, что наибольшее число сограждан пострадали во время поездок в Японию (1363 человека), в США (1344 человека), в Китае (1317 человек), на Филиппинах (1271 человек).

Кроме того, число граждан Южной Кореи, совершивших преступление за рубежом, также увеличилось. В 2017 году показатель составил 1692 человека, в 2018 году — 1869 человек, в 2019 году — 2 507 человек.

Из них 852 южнокорейца нарушили миграционный закон, 224 человека стали виновниками ДТП, 207 человек совершили нападение, 197 человек занимались торговлей или хранением наркотиков, 174 человека занимались мошенничеством, 152 человека были организаторами или принимали участие в проведении азартных игр, 10 человек совершили убийство.

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