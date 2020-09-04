Москва, , 12:35 — REGNUM Основная причина, по которой жители России хотели бы, чтобы их дети жили в Москве — обеспечение достойного уровень материального положения себя и своей семье (56%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Москва — это город, где можно найти хорошую работу (54%), получить достойное образование (51%). В столице проще пробиться во власть, стать влиятельным человеком (39%) и интереснее, чем в других городах, проводить досуг (38%).

При этом 44% опрошенных считают, что успешно заниматься бизнесом можно как в Москве, так и в других городах. По мнению 47%, жить безопасно можно во всех населенных пунктах России, а сохранить здоровье лучше за пределами столицы (36%).

Телефонный опрос проведен 2 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый седьмой житель России (13%) хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве.

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