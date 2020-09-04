Махачкала, , 12:39 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против 46-летнего жителя Махачкалы, который участвовал в деятельности экстремистской организации и пропагандировал идеи свержения светской власти. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, в 2017 году в Махачкале обвиняемый вступил в призванное в России экстремистским религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимал участие в его деятельности. Фигурант и другие члены организации на собраниях призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления.

По данным из открытых источников, движение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» было создано в начале 1970-х годов в Египте. В сентябре 2010 года Верховный суд РФ запретил деятельность объединения на территории России, признав его экстремистским.