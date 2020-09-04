Москва, , 12:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он доложил 4 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Я принял решение, коллеги из института (Гамалеи) мне разрешили это сделать, и я прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай Бог, чтобы было так и дальше», — сказал мэр.

Собянин объяснил, что решился на этот шаг «чтобы придать тонус» коллегам и самому быть уверенным в ситуации, связанной с испытанием вакцины, иначе «было бы сложно агитировать за российскую вкацину».