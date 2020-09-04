Стокгольм, 4 сентября 2020, 13:35 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции на территории Швеции сокращается, и доля людей, у которых есть антитела к вирусу, растёт. Однако ослаблять бдительность, снимать ранее установленные ограничения и возвращаться к нормальной жизни пока рано, считает профессор-инфекционист Ян Альберт. Об этом 4 сентября сообщило новостное агентство Sveriges Radio.
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Согласно новой статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, по состоянию на 24-ю неделю 2020 года (8 — 14 июня) у 7% населения Швеции были обнаружены антитела к коронавирусу. Тем не менее, по-прежнему сохраняется большая неопределённость в отношении иммунитета.
В Стокгольмском регионе доля жителей, обладающих антителами, составляет 12%.