Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции на территории Швеции сокращается, и доля людей, у которых есть антитела к вирусу, растёт. Однако ослаблять бдительность, снимать ранее установленные ограничения и возвращаться к нормальной жизни пока рано, считает профессор-инфекционист Ян Альберт. Об этом 4 сентября сообщило новостное агентство Sveriges Radio.

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"Нельзя исключать появления второй волны», — считает Альберт.

Согласно новой статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, по состоянию на 24-ю неделю 2020 года (8 — 14 июня) у 7% населения Швеции были обнаружены антитела к коронавирусу. Тем не менее, по-прежнему сохраняется большая неопределённость в отношении иммунитета.

«Сложнее всего оценить, у скольких людей нет антител; восприимчивы ли они к вирусу или у них есть другой тип иммунитета и защиты», — заявил Альберт.

В Стокгольмском регионе доля жителей, обладающих антителами, составляет 12%.

«В Стокгольмском регионе около 85% не имеют антител. Они могут быть восприимчивыми к вирусу, а могут и нет. Мы этого точно не знаем», — объяснил профессор.