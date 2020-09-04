Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 сентября.

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От COVID-19 скончались четыре женщины в возрасте от 33 лет до 71 года, а также двое мужчин в возрасте 63-х и 74-х лет. Все пациенты страдали одновременно несколькими хроническими заболеваниями.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 369 человек.