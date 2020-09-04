Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM В нескольких регионах Приволжского федерального округа в выходные ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Так, 5 сентября ночные заморозки прогнозируют в Ульяновской и Саратовской областях, температура воздуха может снизиться до — 1 °C. 5 и 6 сентября заморозков ждут в Пензенской области и Башкирии, где ночью столбики термометров могут опуститься до — 2 °C.

При этом, отмечают синоптики, с 4 по 6 сентября в большинстве регионов Поволжья сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии ночью 4 сентября на одной из метеостанций был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Так, на метеостанции Уфа-Дема было зафиксировано понижение температуры воздуха до 1,2°С. Ранее температурный минимум был зафиксирован в 1985 году. Тогда температура воздуха упала до 1,3°С.