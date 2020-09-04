Курган, , 12:29 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Из них 13 выявлено в Кургане, остальные — в Шумихинском, Сафакулевском, Каргапольском, Кетовском, Альменевском и Белозерском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 4 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3096 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 4 сентября от коронавируса излечились 2 699 человек, 19 пациентов с COVID-19 скончались.