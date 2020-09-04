Нальчик, , 12:28 — REGNUM Одним из мест проведения «Диктанта Победы» стала площадка на склоне высочайшей вершины Европы — Эльбруса. На высоте 3450 метров над уровнем моря у памятника «Героям обороны Приэльбрусья» 3 сентября написали диктант военнослужащие и сотрудники Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Эта площадка для написания диктанта была выбрана в том числе потому, что 78 лет назад в этом месте проходили ожесточенные бои за Кавказ. Один из нынешний участников акции рассказал, что в них принимал участие его прадед.

«Для меня очень символично писать «Диктант Победы» здесь, на Эльбрусе. В 1942 году мой прадед воевал в этих местах, был ранен. И свою первую медаль он получил именно тут», — приводит слова майора полиции Исмаила К. пресс-служба Росгвардии.

Напомним, акция «Диктант Победы» проводилась в честь 75-летия Великой Победы на 7500 площадках во всех субъектах России и в 75 странах зарубежья.

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