Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирскую область в начале ноября поступят 10 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы регионального министерства здравоохранения Андрей Лиханов.

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«Вакцинация проводится в два этапа, то есть, мы можем охватить этой партией вакцины 5 тысяч человек», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Лиханова.

Чиновник уточнил, что первая партия вакцины предназначена медицинским работникам. Сейчас в регионе проводится опрос врачей и младшего медицинского персонала — для выявления желающих поставить прививку.

На сегодняшний день пройти вакцинацию готовы около 4 тысяч медработников.

По словам внештатного специалиста по вакцинопрофилактике минздрава Новосибирской области Татьяны Ивлевой, для вакцинации будет использована отечественная вакцина «Спутник-V».