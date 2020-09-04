Стокгольм, 4 сентября 2020, 13:30 — REGNUM В Швеции всё больше и больше пациентов испытывают на себе долгосрочные последствия после перенесённого заболевания COVID-19. Люди ощущают проблемы со здоровьем, даже когда они не были госпитализированы или страдали от недостатка кислорода. Джудит Брухфельд, врач Каролинской больницы и специалист по лечению инфекционных заболеваний, считает, что бить тревогу, если человек жалуется на те или иные недомогания, всё же не стоит. Об этом 4 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Почему симптомы не проходят у некоторых людей, пока не известно. Это важная область исследований, подчеркивает Брухфельд.
Инфекционист подчеркнула, что наука пока не может точно сказать, остается ли вирус в организме. Однако, по её словам, что тот факт, что вирус не остаётся в дыхательных путях является достоверным знанием.