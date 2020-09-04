Стокгольм, , 13:30 — REGNUM В Швеции всё больше и больше пациентов испытывают на себе долгосрочные последствия после перенесённого заболевания COVID-19. Люди ощущают проблемы со здоровьем, даже когда они не были госпитализированы или страдали от недостатка кислорода. Джудит Брухфельд, врач Каролинской больницы и специалист по лечению инфекционных заболеваний, считает, что бить тревогу, если человек жалуется на те или иные недомогания, всё же не стоит. Об этом 4 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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"Что кажется типичным, так это то, что в организме человека что-то происходит, из-за чего проблемы то приходят, то уходят», — считает Брухфельд.

Почему симптомы не проходят у некоторых людей, пока не известно. Это важная область исследований, подчеркивает Брухфельд.

«Насколько это серьёзно, пока сказать сложно, так как времени прошло слишком мало. Пациенты, которых мы лечим в Каролинской больнице, являются пациентами, которые были госпитализированы с тяжёлой формой COVID-19. Но мы получаем всё больше и больше направлений от первичного звена медико-санитарной помощи, которые затрагивают тех пациентов, которые не лечились в больнице и не имели проблем с кислородным голоданием, но все же и у них наблюдаются долгосрочные последствия», — объяснила Брухфельд.

Инфекционист подчеркнула, что наука пока не может точно сказать, остается ли вирус в организме. Однако, по её словам, что тот факт, что вирус не остаётся в дыхательных путях является достоверным знанием.