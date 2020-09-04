Магнитогорск, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области гражданин осуждён за попытку сбыта более килограмма наркотических средств. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд. По данным следствия, гражданин купил 1140 граммов нарковеществ и затем собирался их продать. Но при перевозке одной из партий его поймали контрразведчики.

Суд назначил гражданину 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 70 тыс. рублей. В отношении его соучастника дело выделено в отдельное производство.