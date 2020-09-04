Рим, 4 сентября 2020, 12:22 — REGNUM У бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двусторонней пневмонии. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.
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По данным телеканала, диагноз был поставлен в результате обследования на компьютерной томографии.
Известно, что Берлускони был госпитализирован накануне, 3 сентября, в больницу Сан-Раффале в Милане для обследования, после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.
Как заявила итальянский евродепутат Ликия Ронцулли, слова которой приводит издание Il Tempo, бывший премьер-министр провёл ночь в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, о заражении бывшего премьер-министра COVID-19 стало известно 2 сентября. На следующий день политик в ходе обращения по телефону к участникам партийной манифестации в Генуе сообщил, что температура у него прошла, и боли он не испытывает. Он добавил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжаем работать.
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