Рим, , 12:22 — REGNUM У бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двусторонней пневмонии. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

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По данным телеканала, диагноз был поставлен в результате обследования на компьютерной томографии.

Известно, что Берлускони был госпитализирован накануне, 3 сентября, в больницу Сан-Раффале в Милане для обследования, после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

Как заявила итальянский евродепутат Ликия Ронцулли, слова которой приводит издание Il Tempo, бывший премьер-министр провёл ночь в больнице.

«После того, как утром он почувствовал себя немного плохо, теперь он в порядке, ночь он провёл хорошо», — сказала политик.

Как сообщало ИА REGNUM, о заражении бывшего премьер-министра COVID-19 стало известно 2 сентября. На следующий день политик в ходе обращения по телефону к участникам партийной манифестации в Генуе сообщил, что температура у него прошла, и боли он не испытывает. Он добавил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжаем работать.

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