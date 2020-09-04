Железноводск, Ставропольский край, , 12:20 — REGNUM С начала 2020 года Железноводск посетили около 45 тысяч человек. Чаще других выбирают для отдыха и оздоровления жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростова и Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Кроме того, наблюдается интерес к курорту у жителей Ямала и Архангельска.

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По словам глава ставропольского курорта Евгения Моисеева, санатории Железноводска заполнены на 100%, прогнозы на «бархатный» сезон позволяют надеяться, что «здравницы выйдут из коронакризиса с минимальными потерями».

Мэр также озвучил, что Железноводск собрал около 14 млн рублей курортного сбора, который направлен на ремонт терренкуров в Курортном парке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Железноводске после вынужденных каникул открылись 22 здравницы, остаются закрытыми ещё два ведомственных санатория.