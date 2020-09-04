Ханты-Мансийск, , 12:20 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 75 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Основные очаги заражения на 4 сентября: Сургут — 19 положительных тестов; Нижневартовск — 12; Октябрьский район — 7; Урай — 6; Ханты-Мансийск — 5; по четыре — в Нефтеюганске, Югорске, Нягани.

Всего с начала пандемии в Югре на 4 сентября зарегистрирован 19 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 842 человека, 172 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 4 сентября составляет 1,09.