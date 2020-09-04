Стокгольм, , 13:38 — REGNUM Треть респондентов, заявивших, что у них проявляются симптомы заражения коронавирусной инфекцией, считают, что болеют COVID-19 в течение более десяти недель. Согласно опросу, проведённому социологами Novus, в Швеции длительное время в лёгкой форме болеть COVID-19 могут до 150 000 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Медицинским учреждениям Швеции разрешено принимать многих пациентов с длительными симптомами проявления COVID-19. Дело в том, что никто не знает, сколько человек может болеть COVID-19 и не догадываться об этом.

Согласно последнему августовскому опросу Novus, около 150 000 жителей Швеции могут быть подвержены COVID-19 в течение длительного времени. Терапевт София Хеллман из поликлиники в Ваксхольме за лето приняла около десяти таких пациентов. Она говорит, что сейчас на первичное звено медико-санитарной помощи ложится огромная нагрузка.

«Да, я думаю, что мы увидим больше (таких пациентов — прим. ИА REGNUM), и я полагаю, что забота о них ляжет на первичное звено медико-санитарной помощи», — рассказала Хеллман.

Опрос Novus был проведён в период с 10 по 23 августа. В нём приняли участие 2 100 человек. Респондентов спрашивали, чувствуют ли они себя заболевшими COVID-19 и насколько серьёзно их самочувствие. 40% заявили, что болеют COVID-19 уже более 10 недель, однако у некоторых из них наблюдаются симптомы и других заболеваний. Из них около трети заявили, что у них есть или ранее наблюдались симптомы COVID-19 на протяжении 10 недель. Таким образом, если перенести результаты социологического исследования на население Швеции, то в стране в той или иной форме могут COVID-19 могут болеть до 150 000 человек.