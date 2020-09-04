Пенза, , 12:19 — REGNUM В столице Пензенской области начали реализовывать новый проект — шеринг электросамокатов. Соглашение по поводу организации пунктов проката электросамокатов глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал с одним из предпринимателей.

В городе уже появились три первых станции проката — у сквера имени В. Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. Взять в аренду можно 21 электросамокат. Запланировано открыть еще две дополнительные точки — у кинотеатра «Современник» и у Ростка. В дальнейшем пункты проката появятся и в других районах города.

Реализация данного проекта позволит снизить вредные выбросы, развить альтернативные виды транспорта, мобильность граждан и транспортного сообщения между районами города.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии можно взять самокат из пункта проката. В городе для этого до 30 сентября работают семь станций.

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