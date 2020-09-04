Белград, , 17:15 — REGNUM Министерство внутренних дел Сербии возбудило уголовное дело против известного блогера Б.И. (полное имя не указано) под ником «Бака поросёнок» в связи с подозрениями в растлении несовершеннолетних. Уголовное дело против него было возбуждено по запросу сербских правозащитников.

Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 4 сентября, МВД Сербии направило ответ правозащитникам в рамках процедуры, которую они инициировали по собственной инициативе, узнав из средств массовой информации о предполагаемых незаконных сексуальных действиях блогера Б.И.

Сербские правозащитники указали, что они узнали из средств массовой информации о предполагаемых незаконных сексуальных действиях Б. И. с несовершеннолетними и его признании, что он совершил данное преступление.

Наряду с этим сербские правозащитники отметили, что блогеры и другие общественные деятели несут повышенную ответственность за свое поведение и за каждое произнесенное слово и что такой «чёрный пиар» должен преследоваться по закону.