Нальчик, , 12:14 — REGNUM В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 3 сентября открыт Парк побед. Он создан в честь различных исторических побед, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь личных побед каждого человека, рассказал глава республики Казбек Коков.

«В центре парка установлена инсталляция в форме высочайшей горы России — Эльбруса. Она символизирует высоты, которые человек способен достичь», — сообщила пресс-служба Эльбрусского района на официальной странице муниципалитета в соцсети Instagram.

Инициатива создания парка на Поляне нарзанов в Приэльбурсье принадлежит победителям и финалистам конкурса управленцев «Лидеры России». Каждый посетитель парка сможет повязать на инсталляцию памятную ленточку, которая будет символизировать его личную победу в любой сфере, отметил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе торжественной церемонии открытия Парка побед.