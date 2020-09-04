Уфа, , 12:16 — REGNUM 34 медицинских работника в Башкирии, переболевших COVID-19, получили материальную помощь от Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

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По словам председателя республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, лишь за два первых месяца пандемии первичные организации профсоюза республики направили свыше шести миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, а также на улучшение бытовых условий в COVID-госпиталях.

Отмечается, что в настоящее время председатели первичных организаций помогают медицинским работникам, которые переболели COVID-19, оформить документы для получения страховых выплат.

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