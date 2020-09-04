Ставрополь, , 12:15 — REGNUM Три человека, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, умерли на Ставрополье 3 сентября. Общее число жертв COVID-19 в крае достигло 247, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на утро 4 сентября, на Ставрополье зарегистрировано 12 тыс. 499 случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в крае инфекцию выявили у 132 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе в период с 19 августа.

К настоящему времени на Ставрополье выздоровели 8 тыс. 523 человека с COVID-19, или около 68,2% лиц с подтвердившимся диагнозом. Накануне с медицинского наблюдения были сняты 153 заразившихся.

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