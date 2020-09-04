Копенгаген, , 13:17 — REGNUM За последнюю неделю в Дании было зарегистрировано большее число заражённых SARS-CoV-2 на душу населения, чем в Швеции. Это первый случай, когда данный показатель в Дании превышает аналогичную цифру в Швеции. Об этом 4 сентября со ссылкой на Danmarks Radio сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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За последнее время в Дании увеличилось количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19. По данным журналистов, начиная с 1 сентября, за текущую неделю на 100 000 жителей в Дании инфицировано 12,2 человека, тогда как в Швеции данная цифра составляет 11,1 человек.

3 сентября за сутки в Дании было зарегистрировано 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Danmarks Radio. По данным датского Государственного института сывороток, это самый высокий суточный показатель с 22 апреля.

«Это явно более высокий показатель, чем те, которые мы ежедневно видели в течение последних двух недель. Это довольно внезапное изменение», — заявил Хенрик Нильсен, профессор Университета Ольборга.