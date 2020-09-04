Псков, , 12:19 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции. Это на восемь случаев больше, чем днем ранее. Статистику испортили несколько новых фактов заражения в ранее выявленных очагах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

По данным областного оперативного штаба на 4 сентября, за сутки проведено 690 тестов на коронавирус. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе — 4745 с начала пандемии. Выздоровели 3467 человек, в том числе 37 пациентов выписаны за последние сутки.

От COVID-19 скончались 65 жителей, за последние сутки смертельных исходов не было. Летальность болезни в Псковской области составляет 1,39%.

Среди новых случаев заражения два выявлены в Савво-Крыпецком мужском монастыре и еще два — в санатории «Гороховое озеро».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что регион пока не собирается переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области выявили еще 26 заражённых коронавирусом