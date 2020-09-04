Пермь, , 12:09 — REGNUM В Березниках Пермского края из семьи, по решению суда, изъяты двое детей. Многодетная семья состоит на учете как неблагополучная. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанности. Комиссия по делам несовершеннолетних потребовала изъять трех детей, однако суд удовлетворил иск частично, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебная инстанция вынесла решение, согласно которому девятилетний сын останется с матерью. По месту учебы ребенок характеризовался положительно, пропусков занятий без уважительных причин не имел, был аттестован по всем предметам.

Двух девочек в возрасте 13 и 16 лет передали органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Сейчас дети находятся в Коррекционном детском доме.

Девочки были предоставлены сами себе, не посещали школу, бродяжничали, совершали кражи, замечались в употреблении спиртных напитков. Не смогла женщина обеспечить своим детям и нормальные жилищно-бытовые условия. Однокомнатная квартира, в которой проживали девочки, их младший брат и мать с сожителем, требовала капитального ремонта. Из-за плесени, сырости и антисанитарии дети часто болели педикулезом, продуктов питания всегда было по минимуму, одежда у детей хоть и имелась, но грязная и заношенная, отметили в службе судебных приставов.

В ведомстве подчеркнули, что у матери всегда есть возможность вернуть дочерей, стоит только встать на путь исправления и изменить образ жизни. Представители исполнительной власти будут продолжать работу с женщиной.