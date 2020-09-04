Петропавловск-Камчатский, , 12:07 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Камчатскому краю 180 млн рублей из резервного фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный на официальном сайте документ.

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Денежные средства будут направлены на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований по сейсмической безопасности. Эту проблему Мишустин обсуждал с врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым, находясь в рабочей поездке на Дальний Восток.

На выделенные деньги будут достроены четыре 9-ти этажных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ключи от жилья в новом 12-квартирном доме вручили очередникам в селе Никольском на острове Беринга. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов ввёл объект в эксплуатацию. Вместе с главой Алеутского округа он перерезал символическую красную ленту на входе в дом.