Салехард, , 12:05 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 21 новый случай выявлен среди вахтовых рабочих из других регионов.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 4 сентября 2020 года зарегистрировано 13 594 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 042 человека, 92 пациента с COVID-19 скончались.