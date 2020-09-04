Астрахань, , 12:05 — REGNUM В Астраханской области 4 сентября подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5894 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 666 человек.

Выздоровели 5582 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 77 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3007 человек, 16 тыс. 51 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,18.

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